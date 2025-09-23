Registra Matanzas lluvias por debajo de lo esperado

Al finalizar el mes de agosto, la provincia de Matanzas reportó una lámina de lluvia acumulada de 695 milímetros, lo que representa el 71 por ciento del promedio histórico para este período.

Esta cifra refleja un comportamiento pluviométrico que se sitúa por debajo de lo esperado, lo que podría tener implicaciones en la agricultura y los recursos hídricos de la región.

Según una publicación en Facebook de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, el municipio de Pedro Betancourt se destacó al registrar niveles de precipitación superiores a su promedio histórico.

Es válido destacar que un aumento en las lluvias en un área específica también puede generar desafíos. Si las precipitaciones son excesivas o se presentan en forma de tormentas intensas, podrían provocar inundaciones y daños a la infraestructura.

Por lo tanto, operarios y especialistas en recursos hídricos deben estar preparados para gestionar tanto los beneficios como los riesgos asociados con la variabilidad climática en la geografía matancera.

Al cierre del mes de agosto la provincia presenta un panorama mixto en términos de lluvias. Mientras que otras zonas se encuentran por debajo del promedio histórico, el municipio de Pedro Betancourt muestra acumulados significativos.

Este contraste resalta la importancia de una gestión hídrica adecuada y la necesidad de monitorear las condiciones climáticas para asegurar el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental en la provincia.