23 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Registra Matanzas lluvias por debajo de lo esperado

23 de septiembre de 2025 Noelis Santoyo Cobas
Es válido destacar que un aumento en las lluvias en un área específica también puede generar desafíos. Si las precipitaciones son excesivas o se presentan en forma de tormentas intensas, podrían provocar inundaciones y daños a la infraestructura.

Al finalizar el mes de agosto, la provincia de Matanzas reportó una lámina de lluvia acumulada de 695 milímetros, lo que representa el 71 por ciento del promedio histórico para este período.

Esta cifra refleja un comportamiento pluviométrico que se sitúa por debajo de lo esperado, lo que podría tener implicaciones en la agricultura y los recursos hídricos de la región.

Según una publicación en Facebook de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, el municipio de Pedro Betancourt se destacó al registrar niveles de precipitación superiores a su promedio histórico.

Es válido destacar que un aumento en las lluvias en un área específica también puede generar desafíos. Si las precipitaciones son excesivas o se presentan en forma de tormentas intensas, podrían provocar inundaciones y daños a la infraestructura.

Por lo tanto, operarios y especialistas en recursos hídricos deben estar preparados para gestionar tanto los beneficios como los riesgos asociados con la variabilidad climática en la geografía matancera.

Al cierre del mes de agosto la provincia presenta un panorama mixto en términos de lluvias. Mientras que otras zonas se encuentran por debajo del promedio histórico, el municipio de Pedro Betancourt muestra acumulados significativos.

Este contraste resalta la importancia de una gestión hídrica adecuada y la necesidad de monitorear las condiciones climáticas para asegurar el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental en la provincia.

Más entradas

No existe ninguna enfermedad misteriosa en Cárdenas

23 de septiembre de 2025 Redacción Radio26

Transferencias: la excepción sigue siendo la regla

23 de septiembre de 2025 Yaudel Rodríguez Vento

Nace Cátedra de la OCLAE en escuela politécnica de Pedro Betancourt (+fotos)

23 de septiembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *