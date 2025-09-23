23 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Nace Cátedra de la OCLAE en escuela politécnica de Pedro Betancourt (+fotos)

23 de septiembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado
La escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera, del municipio de Pedro Betancourt, acogió la fundación de su cátedra de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), por parte de educandos y docentes del centro, con la premisa de fortalecer la formación política estudiantil y el pensamiento latinoamericanista en el ámbito escolar.

Al respecto, Taimí García Cartaya, directora de la institución, señaló que esta iniciativa se articula con las prioridades del trabajo político-ideológico en la enseñanza técnico-profesional y responde a la necesidad de consolidar espacios de reflexión, estudio y participación juvenil en torno a los procesos históricos y actuales de integración latinoamericana.

García Cartaya agregó que la cátedra devendrá escenario para múltiples encuentros sistemáticos, talleres, exposiciones y demás acciones comunitarias que favorezcan el activismo estudiantil y el vínculo con las organizaciones políticas y de masas, en pro de reforzar la identidad regional desde el aula, en diálogo con los valores de la Revolución cubana y su política exterior.

Asimismo, los presentes significaron las potencialidades de esta apuesta por la formación de jóvenes profesionales comprometidos con la justicia social, la coexistencia pacífica y la soberanía y colaboración continentales, mediante actividades investigativas y culturales que promuevan el pensamiento crítico, la defensa de la educación pública y el conocimiento de las luchas estudiantiles en América Latina y el Caribe.

Fotos: Facilitadas por la entrevistada.

