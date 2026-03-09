Promueven salud sexual y reproductiva responsables en Pedro Betancourt

Pedro Betancourt-. A elevar la percepción de riesgo y fomentar una sexualidad responsable entre las nuevas generaciones dedicó el equipo de ProSalud del municipio un ameno encuentro con educandos de la Escuela Secundaria Básica (ESBU) «28 de Octubre».

La iniciativa, insertada en los programas de atención integral al adolescente, permitió que especialistas y estudiantes intercambiaran sobre temas vitales para el desarrollo físico y emocional en esta etapa de la vida.

Durante la jornada, los expertos impartieron charlas educativas centradas en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Mediante un diálogo abierto, se pormenorizaron los métodos de protección y las consecuencias de las conductas de riesgo, con énfasis en el autocuidado como la herramienta más eficaz para preservar la salud individual y colectiva dentro del ámbito escolar y comunitario.

Asimismo, la propuesta abordó de manera priorizada la prevención del embarazo en la adolescencia, fenómeno con profundas implicaciones en los proyectos de vida de los jóvenes. Los especialistas de ProSalud, al respecto, brindaron información científica sobre los riesgos biológicos y psicológicos de una gestación a temprana edad, a la vez que orientaron a los alumnos sobre los servicios de consejería disponibles en el sistema local de salud.

Esta intervención en la ESBU «28 de Octubre» reafirma la importancia de la educación sexual integral como un pilar de la formación ciudadana. Al llevar estos conocimientos directamente a las aulas, las autoridades sanitarias de Pedro Betancourt no solo informan, sino capacitan a los adolescentes para la toma de decisiones conscientes y seguras en beneficio de su bienestar futuro.

Foto: Mirta Pumariega Sotomayor, comunicadora de la Dirección municipal de Salud de Pedro Betancourt.