5 de abril de 2026

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Garantizan servicios esenciales para los jovellanenses

9 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. Garantizar los servicios básicos a la población es una de las prioridades que por estos días ocupa al Consejo de Administración Municipal en el territorio, con el objetivo de que tanto la leche como algunos productos elaborados sean distribuidos mediante transportes alternativos.

Asimismo, se asegura la elaboración de pan en hornos de leña, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la nueva situación que atraviesa el país frente a las acciones imperialistas de la administración Trump.

Las estructuras locales supervisan el control de calidad y el correcto funcionamiento de las alternativas implementadas, al tiempo que se reafirma el compromiso de sostener la vitalidad de los servicios y la atención a la comunidad en tiempos complejos.

Este esfuerzo demuestra la capacidad de adaptación del territorio y la voluntad de sus instituciones de mantener la estabilidad y confianza de la población.

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