20 de noviembre de 2025

Realizará entidad matancera Feria de Innovación Tecnológica

20 de noviembre de 2025 George Carlos Roger Suárez
La delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Matanzas realizará el venidero mes de diciembre una Feria de Innovación Tecnológica.

El objetivo del encuentro es visibilizar los resultados de los fórums por la innovación desarrollados en los diferentes municipios de la provincia, además de destacar las potencialidades investigativas de sus miembros.

Darianet Govín Gasó, comunicadora del CITMA, señaló que el fórum por la inventiva tiene el objetivo de integrar y a la vez movilizar el potencial cientifico y tecnológico de Matanzas y el país.

La Feria buscará promover la fusión entre los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con las Brigadas Técnicas Juveniles y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, precisó.

En un contexto complicado para el país donde la indagación y la mejora tecnológica tienen un rol protagónico en la búsqueda de soluciones, los investigadores matanceros dicen presente.

