Recibirán paneles solares instituciones de Salud de Unión de Reyes

Unión de Reyes.- Un primer módulo de paneles solares llegó en las últimas horas a varias instituciones de Salud de este municipio, con el propósito de fortalecer la prestación de servicios médicos esenciales en medio de las limitaciones energéticas que enfrenta el territorio.

El municipio recibirá diez kits solares que serán instalados en policlínicos, extensiones de cuerpos de guardia, postas médicas, Casas de Abuelos y el Hogar Materno. Entre las instituciones beneficiadas figuran los policlínicos de Cidra, el José Machado, en la cabecera territorial y el Octavio de la Concepción, en Alacranes.

De acuerdo con el director general de Salud en el territorio, Raidel Sotes Carrera, estos sistemas permitirán garantizar el funcionamiento de servicios vitales durante el día mediante energía solar y también en horario nocturno gracias a la energía almacenada en los equipos.

La instalación de los paneles favorecerá el trabajo de los cuerpos de guardia, así como la realización de servicios de urgencia como laboratorio, ultrasonido y enfermería. También respaldará áreas sensibles como la terapia intensiva del policlínico José Machado.

En las Casas de Abuelos y en el Hogar Materno, los kits solares contribuirán al funcionamiento de ventiladores, televisores y a la preparación de alimentos, lo que permitirá mantener la vida cotidiana de estas instalaciones con mayor estabilidad energética.

Fotos: Tomadas de redes sociales