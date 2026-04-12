Diagnóstico amplio y derivación oportuna para pacientes pediátricos de oncología

«La cobertura oncológica en la provincia es total», así lo aseguró la doctora Neivys González, especialista en Oncología, quien detalló el amplio espectro de atención que reciben los matanceros.

Desde tumores de piel, huesos y partes blandas, hasta los diagnósticos más complejos, nuestro territorio se subdivide por localizaciones para ofrecer un servicio integral.

González explicó que, si bien en Matanzas se realiza el diagnóstico de tumores infantiles, el tratamiento de estos pacientes se recibe en el Instituto Nacional de Oncología en La Habana, un centro perfectamente equipado para brindar una atención de excelencia a la población pediátrica de todo el país.

Durante el intercambio, la doctora González precisó un término fundamental: neoplasia. Aclaró que no todo crecimiento celular es maligno, y que por eso en oncología se emplea este concepto para diferenciar los tumores benignos de aquellos que requieren un manejo más agresivo.

En cuanto a las enfermedades más frecuentes que afectan a los matanceros, la especialista mencionó: «De los que más frecuentemente afectan a la población, a nivel mundial también, es el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer de mama en las mujeres, el cervicouterino, y también el de colon, que es recurrente y afecta a ambos sexos».

Con un equipo médico capacitado y un sistema de derivación que garantiza la atención especializada para los más pequeños, la provincia de Matanzas reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer, pues asegura el diagnóstico y seguimiento para todos los pacientes.