14 de abril de 2026

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Trabajan en solución a planteamientos en Flor Crombet

12 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-Con participación popular y el esfuerzo de trabajadores de diferentes entidades, este municipio avanza en dar respuesta a los planteamientos realizados en la circunscripción 10 del consejo popular Flor Crombet

JOVELLANOS.-Con participación popular y el esfuerzo de trabajadores de diferentes entidades, este municipio avanza en dar respuesta a los planteamientos realizados en la circunscripción 10 del consejo popular Flor Crombet, relacionados con una tupición en el alcantarillado público que llevaba meses afectando la calidad de vida de los vecinos.

Delegados del Poder Popular y representantes de las entidades implicadas coordinaron acciones inmediatas para atender la situación, garantizando la limpieza y reparación de las redes de desagüe. La población se sumó a las labores, aportando apoyo y vigilancia para que las soluciones sean efectivas y duraderas.

La eliminación de la tupición representa un alivio para los residentes, quienes habían enfrentado dificultades en la higiene y el bienestar cotidiano. Con esta intervención se restablecen condiciones básicas de salubridad y se fortalece la confianza en la gestión comunitaria.

Las autoridades municipales ratificaron que continuarán trabajando junto al pueblo para dar seguimiento a los planteamientos pendientes y garantizar que cada acción se traduzca en mejoras concretas para la vida diaria de los jovellanenses.

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