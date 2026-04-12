Talleres de creación infantil animarán receso docente en Matanzas

En la galería Pedro Esquerré de Matanzas, sesionarán talleres de creación infantil, desde el día 14 al 17 venideros, a propuesta del Consejo provincial de las Artes Plásticas de Matanzas.

El espacio, que coincide con las actividades por la semana de receso docente, está diseñado para el disfrute y aprendizaje de aquellas niñas y niños mayores de nueve años, interesados en la fotografía y el dibujo.

Marisley Martínez Junco, presidenta del Consejo provincial de las Artes Plásticas en Matanzas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que alternarán las sesiones con las actividades que propone la Feria Infantil El Trompo que sucederá en la ciudad cabecera también durante la semana próxima.

Adelantó que en el parque de la Libertad tendrán intercambios con proyectos socioculturales, ventas de libros, exposiciones y arte en vivo, sitio al cual llevarán a los talleristas para que también conozcan cómo funcionan las artes plásticas en la provincia.

La convocatoria, publicada en el perfil de Facebook del Consejo, precisa que los talleres tendrán lugar de 9:00 am a 11:00 am, y los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 58672591 para confirmar su participación.