«Doble play», animado cubano que batea fuerte en el béisbol y la vida

El cine Yara se convirtió este viernes en el terreno de juego donde jóvenes creadores cubanos celebraron su victoria con el estreno del mediometraje animado Doble play, dentro de la primera Muestra y Concurso de Cine Nacional organizada por el ICAIC.

La obra, dirigida por el jovellanense Carlos Daniel Hernández León, propone una mirada fresca y emotiva al béisbol, nuestro deporte nacional, desde la óptica de la animación contemporánea.

Hernández explicó que la historia se divide en dos momentos contrastantes: el instante en que las dificultades parecen derrumbar los sueños y aquel en que la pasión se impone como fuerza inevitable.

Más allá del terreno deportivo, Doble play aborda conflictos juveniles, vínculos familiares y proyectos de vida, mientras rinde homenaje a figuras emblemáticas de la pelota cubana que marcaron generaciones.

Con influencias del anime y un diseño visual atractivo, el mediometraje destaca también por el uso narrativo de la música y la riqueza cromática de sus fondos.

El proyecto contó con la asesoría del experimentado productor Aramís Acosta, colaborador de leyendas de la animación como Paco Prats y Juan Padrón, y con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz, Burene Producciones y el INDER.

Tras su estreno en el Yara, la obra iniciará un recorrido por otros espacios de exhibición, llevando consigo un mensaje que fusiona juventud, pasión y béisbol, y que invita a reflexionar sobre la voluntad y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante.

Con colaboración de la ACN

