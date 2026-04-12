14 de abril de 2026

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Festival de Salud en poblado de Pálpite (+fotos)

12 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán
A solo días de conmemorarse el aniversario 65 de la épica victoria contra el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, un lugar definitivo para ese triunfo como lo fue el poblado de Pálpite se convirtió en sede de un Festival por la Salud.

A solo días de conmemorarse el aniversario 65 de la épica victoria contra el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, un lugar definitivo para ese triunfo como lo fue el poblado de Pálpite se convirtió en sede de un Festival por la Salud.

Tomado por un ejército de batas blancas, el “encuentro fortalece la atención médica, promueve la prevención y demuestra una vez más el compromiso colectivo con el bienestar de nuestras familias en la Ciénaga de Zapata”, publicó en su cuenta de la red social Facebook la Dirección municipal de Salud en el sureño territorio.

Los habitantes de esa comunidad recibieron la atención de galenos de varias especialidades, de residentes y tecnólogos de la salud de los hospitales provincial Comandante Faustino Pérez, en Matanzas, y del Iluminado Rodríguez, en Jagüey Grande, y de instituciones sanitarias cenagueras.

Ciénaga de Zapata es epicentro de jornadas de donación de sangre, de actividades docentes y pediátricas, y de espacios de rehabilitación integral en Pálpite y en el policlínico Celia Sánchez Manduley.

En esa apuesta por la salud en una de las regiones más olvidadas antes del triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, en el foco de la atención está la tercera edad, beneficiada con actividades como gimnasia cerebral, y terapia cognitivo-conductual en el Proyecto Comunitario del Cuidado a la Senectud.

Profesionales entienden la gestión sanitaria en ese municipio como el enlace con cada poblado, donde la medicina se convierte en un puente entre la naturaleza, la comunidad y la esperanza.

La Ciénaga de Zapata es un agreste territorio ubicado en el sur de la provincia de Matanzas, cuenta con unos nueve mil pobladores en una veintena de comunidades, y posee cuatro mil 520 kilómetros cuadrados de extensión territorial.

Fotos: Tomadas de la dirección de Salud en Ciénaga de Zapata.

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