10 de octubre de 2025

Situación epidemiológica por arbovirosis en Jovellanos

Yannier Delgado Díaz
Se prevé la apertura de un equipo de trabajo en la sala de rehabilitación municipal para atender a pacientes que presenten secuelas posteriores a la enfermedad
JOVELLANOS.– Este jueves autoridades sanitarias reportan una notable disminución en los casos diarios de arbovirosis en este municipio, con solo cinco positivos confirmados, en comparación con los 40 a 45 casos que se registraban a mediados de septiembre anterior.
Las enfermedades más prevalentes dentro de esta familia viral continúan siendo el chikungunya, el dengue y el oropouche. El dengue, en particular, representa el mayor riesgo para la vida, según especialistas.
 Como parte de las acciones intensivas de control en el último mes se ha desplegado un equipo de fumigación compuesto por ocho bazucas y un ATF, realizando labores tanto interdomiciliarias como en la vía pública. Las zonas más intervenidas han sido los Consejos Populares de Flor Crombet, Horacio Rodríguez y San Carlos, considerados los más críticos durante el pico de contagios.
 Además, se prevé la apertura de un equipo temporal de trabajo en la sala de rehabilitación municipal, con los recursos necesarios para atender a pacientes que presenten secuelas posteriores a la enfermedad.
Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y continúan monitoreando la situación epidemiológica con rigurosidad.

