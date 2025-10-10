Recuperar la disciplina: un paso clave para proteger nuestra salud

«Abrir una tienda es fácil, mantenerla es lo difícil», dice un proverbio chino. En Matanzas y en toda Cuba, enfrentamos un desafío similar: mantener la disciplina en la recogida de basura para combatir los virus que afectan a nuestra población.

Mosquitos, jejenes y otros vectores encuentran en los basureros y microvertederos un caldo de cultivo perfecto para reproducirse, lo que pone en riesgo nuestra salud y desarrollo laboral. Aunque hay un esfuerzo gubernamental para limpiar estos espacios, falta la respuesta disciplinada de la población.

La disciplina no es espontánea; se construye con esfuerzo y constancia. Antes existía un horario para sacar la basura y otro para el carro recolector. Hoy, esa rutina se ha perdido y recuperarla es más difícil que establecerla por primera vez.

Es imprescindible cumplir con los horarios establecidos para sacar la basura. Exigir comunicación clara de las autoridades sobre los horarios de recogida. Participar activamente en las jornadas de limpieza y concientización.

La clave está en la colaboración entre autoridades y la comunidad. Juntos, con paciencia y trabajo en equipo, podemos recuperar la disciplina y proteger nuestra salud. ¡Mantengamos limpia nuestra ciudad!