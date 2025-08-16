Ajustan sistema eléctrico de Bolondrón tras avería en línea de 110 KV

Una avería registrada en la línea de 110 KV de la subestación de Bolondrón provocó ajustes en el sistema eléctrico del territorio. Como medida provisional, las cargas de 33 KV que dependen de esa instalación están siendo alimentadas a través del circuito 4945, hasta que se logre restablecer el servicio por la vía original.

Alberto Solórzano, director de la Empresa Eléctrica en el territorio, explicó que la provincia se encuentra actualmente en el denominado “máximo apagable”, condición que puede generar afectaciones adicionales en la estabilidad del servicio.

El directivo también se refirió a los reiterados disparos ocurridos en las últimas horas, los cuales atribuyó a la coincidencia de cargas después de los prolongados períodos sin electricidad, situación que incrementa la presión sobre el sistema al momento de la reconexión.

Las brigadas técnicas trabajan en la localización y solución de la avería, mientras tanto la población se mantendrá abastecida por el circuito alternativo.

