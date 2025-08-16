16 de agosto de 2025

Matanzas contará, próximamente, con el cuarto parque solar fotovoltaico

De esta forma, y sin contar los aportes de los parques solares fotovoltaicos ejecutados en años anteriores en Cárdenas, la provincia de Matanzas podría cerrar el año con una potencia instalada en energía renovable, superior a los 65 megawatts de potencia.

La ciudad de Matanzas contará en pocos meses con el cuarto parque solar fotovoltaico de la región, ahora en movimiento de tierra en la localidad de Guanábana.

De similar tecnología a los ya en funciones en Jovellanos y Martí, la unidad de generación aportará 21,8 Megavatios al sistema electro energético nacional y se ejecuta con un presupuesto que sobrepasa los 16 millones de dólares.

El tercer parque en incorporarse a la red nacional corresponde al del municipio de Colón, donde se avanza en el cableado e instalación de los inversores, de tal forma que entraría en explotación antes de finalizar el año.

