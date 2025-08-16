Gaudencio Rodríguez merece premio del Concurso Milanés (+fotos)

Gaudencio Rodríguez Santana mereció el premio del Concurso Debate Milanés, este viernes, con su poema Carnicería, mientras que Tornillos de plata, de Náthaly Hernández Chávez y Parte meteorológico, de Derbys Domínguez obtuvieron menciones.

Según el dictamen del jurado, integrado por Luis Lorente, Charo Guerra y Daniel Cruz Bermúdez, ganador de la edición anterior, sobresalieron estos, entre los textos de los doce finalistas, por el rigor de la escritura, la efectividad del lenguaje y el apego y a la vez ruptura de las tradiciones de la expresión.

Los poetas propusieron así a la Editorial Matanzas la publicación de los poemas finalistas, de la autoría de Milene Aguilera, José Lázaro Dean, Humberto Fuentes, José Germán, Azari Héctor, María de los Ángeles Horta, Julio César Pérez y Jonathan Rivero, en formato digital o físico.

El programa del evento incluyó además la colocación de una ofrenda floral a los pies de la estatua de José Jacinto Milanés, en el Parque de la Catedral y la sesión de lectura y debate de las obras en la Casa de las Letras Digdora Alonso durante la mañana.

En la tarde el teatro El Mirón Cubano acogió el espectáculo La flota de Marta, con la participación de Danza Espiral, Olga Margarita Muñoz, Mario Guerrero y los poetas del Concilio de las aguas, así como la premier de Matanzas del documental Marta Valdés, soberana del tiempo, sobre la vida y obra de la compositora, a cargo de su realizador, el periodista Raúl Nogués.

El Encuentro Debate Debate Milanés se dedicó al 211 aniversario del natalicio del poeta y dramaturgo matancero.

Fotos: Cortesía de los organizadores