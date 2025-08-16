Palmares Matanzas acogió competencia nacional Varadero Gourmet (+fotos)

La Sucursal Extrahotelera Palmares Matanzas realizó la Competencia Nacional del Varadero Gourmet, evento previo a la 15ª Edición del Festival Internacional, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en el Centro de Convenciones Plaza América.

Conformado por miembros del restaurante del complejo turístico La Cecilia, el equipo de cocina resultó ganador y muy digno representante de la Sucursal Palmares Habana Centro, publicó el perfil de Facebook de la entidad matancera.

Según la publicación, recibieron reconocimientos otros talentosos participantes, en las categorías de Coctelería, para Matanzas Floridita, en el estilo Flair, para Holguín, en Sommelier, a Pinar del Río y Cueva del Indio, y en Servicios a la Sucursal Holguín, Santa Rosalía, en Villa Clara.

“Estos logros son un testimonio del compromiso de Palmares con la calidad y la innovación en el ámbito gastronómico”, concluyó la publicación de un certamen que calentó motores de cara al Festival Internacional Varadero Gourmet.

Esta edición incorporará el acervo culinario foráneo a la comida cubana en función de la sostenibilidad y la mejora de la oferta gastronómica turística, coherente con el eje temático Sabores sin fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana.

El XV Festival Varadero Gourmet acogerá por primera y única vez el I Taller Internacional de Franquicias, una de las novedades más esperadas del encuentro con el propósito, además, de acercarse a mercados rusos y otros turistas internacionales, así como también a nacionales, que estarán en el balneario en el mes de septiembre.

Durante el festival se incluirá un catálogo con una obra plástica en homenaje a los 15 años, y un recetario con platos ganadoras de las diferentes ediciones, ha trascendido.

Esta edición tendrá como objetivos fomentar el desarrollo académico de profesionales del sector basado en la fusión del acervo culinario foráneo y la gastronomía cubana, el intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales, y las alianzas entre los diferentes actores en función de la calidad y la sostenibilidad de las ofertas.

Fotos: Tomadas del Facebook de Palmares Matanzas.