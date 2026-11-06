Cardenenses defienden la Patria

El Día Nacional de la Defensa en Cárdenas, como en el resto del país, sirve de colofón al Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

El jefe de la Región Militar en la provincia, General de Brigada Alexander Rivero Díaz, explicó las acciones desarrolladas en todas las unidades regulares, sectores militares y demás estructuras con las que se evidenciaron los principios básicos de la doctrina militar cubana sustentada en la guerra de todo el pueblo.

El encuentro estuvo presidido por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Consejo de Defensa Nacional y Mario Sabines Lorenzo, presidente del Consejo de Defensa Matanzas.

Radio Ciudad Bandera