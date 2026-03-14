Celebran periodistas matanceros su Día en La Marina

La prensa en la calle fue la actividad que cerró la jornada por el Día de la Prensa Cubana en Matanzas, fecha que se celebra cada 14 de marzo en homenaje a la fundación del periódico Patria por José Martí.

Periodistas de distintos medios de la provincia compartieron con los vecinos de la Circunscripción 11, en La Marina, barrio en transformación ubicado en la ciudad yumurina.

En el parque La Aurora se transmitió en vivo el programa En Familia, de Radio 26, y se presentaron los trabajos periodísticos realizados durante un ejercicio de prensa en la comunidad.

La jornada también estuvo marcada por la música y la rumba, en un intercambio directo con los habitantes del barrio, donde se contaron historias de la gente de La Marina, cubanos profundamente arraigados a la identidad matancera.

El festival La prensa en la calle convirtió el espacio comunitario en una verdadera fiesta, dedicada a celebrar el periodismo junto al pueblo.