Celebraron unionenses inicio del curso escolar 2025-2026

La escuela primaria Rubén Hernández Concepción, de San Antonio de Cabezas, fue sede este lunes del acto municipal por el inicio del curso escolar 2025-2026, un reconocimiento a los resultados alcanzados por la institución durante la aplicación del Ejercicio Regional, Comparativo y Explicativo.

Durante la jornada fue homenajeado el estudiante Yulian Jesús López Fundora, quien obtuvo una participación destacada en la más reciente edición de los Juegos Escolares Nacionales.

En las palabras centrales del acto, la maestra Iliana Ormaza resaltó el papel decisivo de la comunidad en los preparativos del nuevo período académico y subrayó el compromiso de los educadores de San Antonio de Cabezas con la calidad del proceso docente educativo.

La ceremonia contó con la participación de estudiantes, maestros y familiares, así como con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Junto a los pioneros de la primaria, asistieron también los alumnos de la secundaria básica local, en un ambiente festivo que marcó el comienzo de la nueva etapa lectiva.