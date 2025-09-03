Inauguran curso escolar 2025-2026 en Pedro Betancourt

Con masiva participación y entusiasmo colectivo, autoridades políticas, gubernamentales y del sector educacional, así como estudiantes, docentes y familiares, se dieron cita en el instituto preuniversitario Dionisio Morejón Morejón, de Pedro Betancourt para celebrar el acto municipal por el inicio del curso escolar 2025-2026.

La jornada estuvo dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y sus ingentes aportes al desarrollo de la educación cubana y el homenaje se extendió a otros protagonistas del quehacer pedagógico en el territorio, en una cita que reafirmó el compromiso colectivo con la formación integral, la memoria histórica y la vocación transformadora de la enseñanza.

En sus palabras de bienvenida, Jesús Javier Hernández Morejón, director del centro, destacó el papel de la institución como espacio de crecimiento humano, académico y social y convocó a los educandos a asumir el nuevo período lectivo con disciplina, sensibilidad y sentido de pertenencia.

Amenizaron el evento las interpretaciones musicales del profesor de Educación Artística Gabriel Rodríguez Delgado y la presentación danzaria del joven Lubiel Campusano Miranda, así como una intervención reflexiva de estudiantes de onceno y duodécimo grado acerca del consumo de drogas, su impacto negativo y la necesidad de su prevención en las nuevas generaciones.