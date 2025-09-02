Escuela Profesional de Arte de Matanzas inició curso escolar en la Sala White

Con la magnífica actuación de profesores y artistas se engalanó el inicio del curso escolar 2025-2026 de la Escuela Profesional de Arte, dedicado al centenario del Comandante en Jefe en la Sala de Conciertos José White. Más de 190 alumnos, incluidos los 63 nuevos ingresos, disfrutaron de la presentación del Coro de Cámara, bajo la dirección del Maestro José Antonio Méndez, de la orquesta de guitarra de la institución y de la conjunción de los maestros de piano, clarinete y voz lírica con tres bellas piezas cubanas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Yaisel Fernández, presidente de la FEEM, quien expresó que «los animo a que se atrevan a experimentar la magia del arte que consiste en su capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario.

«Trabajemos por fortalecer un ambiente de creación, de colaboración entre el claustro y los estudiantes, donde cada esfuerzo sea valorado y cada talento, celebrado».

Presidieron el acto Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura; la presidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC, Olga Blanco, directora del Centro de la Música y de la White; Gabriel Suárez, director del Sistema de Casas de Cultura; acompañados del Consejo de Dirección de la Escuela y los profesores de las diferentes asignaturas.

En las palabras centrales, la directora de la institución de enseñanza artística, Aymara Martínez, convocó a los futuros artistas a redoblar su empeño por alcanzar los mayores conocimientos de la profesión en las carreras de Artes visuales, Música e Instructores de Arte.

«Ustedes son los protagonistas de esta historia que comienza y continúa. Contarán con un claustro de excelencia y con padres interesados en sus triunfos. Qué este año sea de logros, de crecimiento, como reflejo de la cultura matancera», expresó.

A continuación se presentó cada uno de los profesores por manifestación artística y docentes . El cierre de la ceremonia corrió a cargo de la agrupación Atenas Brass Ensamble.