12 de agosto de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

CTC de Matanzas transmite felicitaciones en el Día Internacional de la Juventud

12 de agosto de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas transmitió especial felicitación por el Día Internacional de la Juventud, fecha festejada cada 12 de agosto, desde su instauración en 1999 por la Asamblea General de la ONU.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas transmitió especial felicitación por el Día Internacional de la Juventud, fecha festejada cada 12 de agosto, desde su instauración en 1999 por la Asamblea General de la ONU.

Con ustedes contamos para impulsar el progreso en medio de complejas circunstancias, porque no solo son el futuro, sino el presente, manifestó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la organización obrera en esta occidental provincia.

De forma especial agradeció a los jóvenes trabajadores matanceros, “quienes en estos tiempos que vive el país, hacen vigentes nuestras tradiciones de lucha con proezas laborales en la producción y los servicios ante el recrudecimiento del bloqueo”, publicó el perfil de Facebook de la CTC Matanzas.

Ramírez recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, al decir que los jóvenes son el objetivo de la Revolución, los continuadores de la Revolución, los que tienen que llevar el país hacia etapas que las primeras generaciones revolucionarias no las podrán llevar.

Manifestó su orgullo por los que asumen cargos como secretarios generales de sindicatos provinciales y en la base, que es donde de verdad se concreta la misión de la organización.

El secretario general de la CTC exhortó a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo de Fidel y otros grandes revolucionarios cubanos, para seguir defendiendo la soberanía de la patria que ellos nos legaron.

Destacó la participación en los desfiles por el Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y el rol protagónico de esta fuerza en la producción de alimentos y movilizaciones en diversas tareas.

Precisamente la Unión de Jóvenes Comunistas preparó buena parte del programa como saludo al 13 de agosto, cuando se cumplirán 99 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, en Birán, Holguín, en el año 1926.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la CTC Matanzas.

Más entradas

¡Que vivan las Estaciones! 31 años del teatro que florece en cada estación

12 de agosto de 2025 Jessica Mesa Duarte

Matanzas enfrenta un aumento de arbovirosis

12 de agosto de 2025 Dunia Bermúdez Sañudo

Incremento en pensiones beneficiará a más del 90 por ciento de los jubilados en Matanzas

12 de agosto de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *