CTC de Matanzas transmite felicitaciones en el Día Internacional de la Juventud

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas transmitió especial felicitación por el Día Internacional de la Juventud, fecha festejada cada 12 de agosto, desde su instauración en 1999 por la Asamblea General de la ONU.

Con ustedes contamos para impulsar el progreso en medio de complejas circunstancias, porque no solo son el futuro, sino el presente, manifestó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la organización obrera en esta occidental provincia.

De forma especial agradeció a los jóvenes trabajadores matanceros, “quienes en estos tiempos que vive el país, hacen vigentes nuestras tradiciones de lucha con proezas laborales en la producción y los servicios ante el recrudecimiento del bloqueo”, publicó el perfil de Facebook de la CTC Matanzas.

Ramírez recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, al decir que los jóvenes son el objetivo de la Revolución, los continuadores de la Revolución, los que tienen que llevar el país hacia etapas que las primeras generaciones revolucionarias no las podrán llevar.

Manifestó su orgullo por los que asumen cargos como secretarios generales de sindicatos provinciales y en la base, que es donde de verdad se concreta la misión de la organización.

El secretario general de la CTC exhortó a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo de Fidel y otros grandes revolucionarios cubanos, para seguir defendiendo la soberanía de la patria que ellos nos legaron.

Destacó la participación en los desfiles por el Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y el rol protagónico de esta fuerza en la producción de alimentos y movilizaciones en diversas tareas.

Precisamente la Unión de Jóvenes Comunistas preparó buena parte del programa como saludo al 13 de agosto, cuando se cumplirán 99 años del natalicio de Fidel Castro Ruz, en Birán, Holguín, en el año 1926.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la CTC Matanzas.