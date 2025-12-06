Culmina trabajos en la región oriental Contingente de lineros matanceros

Tras el agradecimiento por parte del pueblo y las autoridades del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, el Contingente de linieros Antonio Guiteras, fuerza que permaneció por mas de un mes en tierras orientales, se apresta al regreso.

El jefe de brigada Liván Morales, comentó que fueron recibidos por Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido en la ciudad Héroe y en la jornada matutina visitaron el santuario de El Cobre el y cementerio de Santa Ifigenia, un momento alto significado.

El contingente Antonio Guiteras de linieros matanceros partirá de Santiago de Cuba en la madrugada del domingo, para arribar a su destino en horas de la tarde o noche.

Con posterioridad, el matancero homenajeará al intrépido contingente de linieros en acto público en el parque de la Libertad, después de haber dedicado 35 días a restañar los daños del huracán Melissa y compartir historias y pasajes de la profunda significacion humana del alcance de la solidaridad.