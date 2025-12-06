Alejandro Falcón, Premio White 2025 (+fotos)

Este jueves, en el corazón de Matanzas, la Atenas de Cuba, se entregó el Premio White a uno de los hijos prodigios de esta tierra de músicos, poetas y cultura.

Alejandro Falcón, el pianista, compositor y arreglista matancero que ha bordado con sus dedos el alma cubana en escenarios del mundo, recibió el más importante galardón que entrega la filial de música del Comité provincial de la UNEAC en Matanzas.

“Estoy súper feliz de ganar este premio, sobre todo porque a lo largo de mi vida he tenido la suerte de formar parte de las agrupaciones más importantes de Cuba y compartir con los músicos más importante del mundo entero, pero nunca he tenido las mismas sensaciones en otro teatro que cuando toco en esta Sala, para ustedes.

“Dedico este premio a mi familia, a mi hijo, a mis padres. Este premio no es mío; es de las maestras María Victoria Oliver, que nos acompañó en esos años iniciales de nuestra formación como músicos, María de los Ángeles Horta, María Julia Arango que también me acogió desde que yo comenzaba en el piano, es de todos esos profesores.

“Gracias a esa tenacidad y a nuestros padres padres, a nuestra familia, pudimos convertirnos en músicos. Ya ha pasado el tiempo y vamos viendo el resultado de toda esa entrega que, en mi caso, queda mucha obra por hacer porque me falta muchísimo. Así lo siento porque la música es mi pasión”.

Un prestigioso jurado, integrado por María Victoria Oliver, musicóloga profesora e investigadora, María de los Ángeles Horta, pianista concertista y profesora y Raúl Valdés, guitarrista, compositor, arreglista y productor, tuvo a su cargo la selección.

Estuvieron nominados también al Premio White el cantautor cardenense Tony Ávila y Rafael Navarro, el Niño Pujada, cantante líder de Los Muñequitos de Matanzas.

Oliver, en nombre de sus compañeros, significó que pesaron sobre la decisión “su obra como intérprete, instrumentista, compositor y la parte pedagógica de su labor, teniendo en cuenta que desde muy joven comenzó a ganar premios en festivales de jazz.

“Como hijo natural de Matanzas, en sus composiciones han sabido llevar los elementos de la música cubana y los de la provincia a la música de concierto, así como expresiones como el danzón.

“Desde su obra se ha proyectado hacia la docencia en composiciones para los distintos niveles de enseñanza como danzas, contradanzas. Es el autor responsable del programa para piano de la nueva carrera de Música Popular.

“Su calidad humana, su honor, su dignidad y el amor y fidelidad por esta tierra que lo vio nacer lo convierten en uno de los hijos más queridos e ilustres de Matanzas”.

La rumba recibió también los aplausos del público presente cuando se dio a conocer que Ana Pérez Herrera, integrante de Los Muñequitos de Matanzas desde los años 80, mereció el Premio La bella cubana, por su extraordinaria obra junto a Diosdado Ramos en la preservación de la tradición rumbera, su defensa dentro de los géneros más importantes dentro de la música cubana y la legendaria agrupación de la que representa ya un símbolo.

“Para mí esto es lo mejor que tiene una vida. Ser seleccionada para portar esa corona es un honor, por todo lo que ella representa. Yo no puedo estar en mi casa si no tengo música, me encanta. Suenan una lata y un palo y yo estoy bailando. Esa ha sido y es mi vida.

“Hay personas que dejan morir la tradición. Yo lucho porque no se pierdan nuestras costumbres por defenderlas, que se conozcan en todos los lugares. Me gusta que esté viva”.

Han sido beneficiarias de este lauro en años precedentes Celina González, Omara Portuondo, Beatriz Márquez, Sara González, Anneris Cánovas, Hilda Elvira Santiago, Liuba María Hevia, Ivette Cepeda, Argelia Fragoso, Miriam Ramos, Conchita Torres y Tomasita Quiala.

La celebración se extendió a agrupaciones y solistas que cumplen aniversario cerrado. Recibieron el reconocimiento de su público la intérprete Olga Blanco, por sus 30 años de labor profesional, la Orquesta Sinfónica de Matanzas, en el 75 aniversario de su creación y la Jazz Band Casino Bellamar, por sus 15 años de creada.

Desde el próximo año, anunció el comité organizador del White, este premio se extenderá a aquellos creadores de la música: intérpretes, compositores, arreglistas, compositores, profesores…, que no hayan nacido en la provincia pero crecieron artísticamente en Matanzas.

Amenizaron la jornada con sus interpretaciones María de los Ángeles Horta acompañada por Irina Madrazo, flaustista en la Orquesta Sinfónica de Matanzas, Olga Blanco, el cuarteto De Cámara, Alejandro Falcón y Los Muñequitos de Matanzas.

El Premio White se instituyó para reconocer la obra de instituciones culturales y de la educación artística, personalidades de la cultura, asociaciones y fundaciones, centros y empresas de la música y agencias comercializadoras del talento artístico en la promoción de esta manifestación artística.

Con anterioridad lo han merecido, entre otras, personalidades de la cultura matancera como Mario Argenter, Idelfonso Acosta, Celina González, Francisco Zamora (Minini), Diosdado Ramos, Miguel Ángel Rodríguez Zulueta, Carmelo Marrero, Bruno Villalonga, Guido López Gavilán, Enrique Pérez Mesa y José Antonio Méndez Valencia.

Este deviene el más importante de los premios de la música en Matanzas, el cual realza cada año, basado en la experiencia de los distinguidos creadores de la más universal de las manifestaciones culturales, el buen arte que nace en la Atenas de Cuba. Es un lazo vivo con nuestra herencia, celebrando vidas enteras dedicadas al arte.