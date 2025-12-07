Directores jovellanenses trazan prioridades para el receso por el Triunfo de la Revolución

JOVELLANOS. — En vísperas de la semana de receso docente con motivo del aniversario del Triunfo de la Revolución, los directores de los centros educativos de este municipio sostuvieron una reunión con el objetivo de precisar las prioridades de la etapa y garantizar la protección de las instituciones escolares durante este período.

Durante el encuentro se abordaron temas clave relacionados con la seguridad de las instalaciones, el resguardo de los recursos materiales y la planificación de las acciones de mantenimiento que se desarrollarán en los centros educativos aprovechando el receso. Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener la vigilancia y la articulación con la comunidad para preservar el patrimonio escolar.

La reunión también sirvió como espacio para reconocer la labor del personal docente en la Jornada del Educador. En este sentido, se extendió una felicitación a los maestros y profesores del municipio, pilares fundamentales en la formación de las nuevas generaciones y guardianes del legado pedagógico de la Revolución.

De manera especial se destacó al colectivo de la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) René Vallejo Ortiz, seleccionada como sede del acto municipal por sus sostenidos resultados en el trabajo educativo, la formación integral de sus estudiantes y el compromiso demostrado en cada tarea. Este reconocimiento es reflejo del esfuerzo colectivo, la entrega del claustro docente y la participación activa de la comunidad escolar. La dirección municipal de Educación reiteró su compromiso con la calidad del proceso docente-educativo y con la formación de ciudadanos comprometidos con los valores patrios, en consonancia con los ideales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. La jornada concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo la labor educativa desde cada institución, como tributo vivo a la Revolución que hace más de seis décadas apostó por el conocimiento como arma de emancipación.