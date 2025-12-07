Directores jovellanenses trazan prioridades para el receso por el Triunfo de la Revolución
JOVELLANOS. — En vísperas de la semana de receso docente con motivo del aniversario del Triunfo de la Revolución, los directores de los centros educativos de este municipio sostuvieron una reunión con el objetivo de precisar las prioridades de la etapa y garantizar la protección de las instituciones escolares durante este período.
Durante el encuentro se abordaron temas clave relacionados con la seguridad de las instalaciones, el resguardo de los recursos materiales y la planificación de las acciones de mantenimiento que se desarrollarán en los centros educativos aprovechando el receso. Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener la vigilancia y la articulación con la comunidad para preservar el patrimonio escolar.
La reunión también sirvió como espacio para reconocer la labor del personal docente en la Jornada del Educador. En este sentido, se extendió una felicitación a los maestros y profesores del municipio, pilares fundamentales en la formación de las nuevas generaciones y guardianes del legado pedagógico de la Revolución.