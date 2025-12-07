Sistema Penitenciario reintegra a privados de libertad a través de oficios demandados

El Sistema Penitenciario en Matanzas desarrolla un amplio programa de capacitación y trabajo dirigido a la formación y futura reinserción social de los privados de libertad, según explicó la Teniente Coronel Lázara Ester Castel-Floril, especialista en establecimientos penitenciarios.

La oficial detalló que en las prisiones se imparten una variedad de cursos de oficios y priorizan aquellos con mayor demanda en la sociedad. Como ejemplo se refirió de manera específica a la amplia gama de especialidades dentro de la albañilería.

Además de la construcción, mencionó otras formaciones como agronomía, por su vinculación con el trabajo en el campo, y corte y costura, especialmente dirigido a las mujeres internas.

Respecto al trabajo, la especialista subrayó que los reclusos realizan labores de gran impacto para la comunidad.

«Ellos trabajan en los hospitales de aquí, de la provincia de Matanzas. Ellos trabajan en Servicios Comunales también, apoyando la limpieza de nuestras ciudades, que lo hacen con mucho amor», afirmó.

Castel-Floril también destacó la calidad de su contribución en obras de relevancia provincial: «Por ejemplo, la obra que tiene la Fiscalía y el Tribunal de Matanzas, fueron hechas por reclusos e incluso adquirieron premio por la construcción. Varios repartos de nuestra ciudad están bajo sus manos».

Esta estrategia integral, que combina la enseñanza de oficios con la participación en labores socialmente útiles, se consolida como un pilar fundamental en la preparación de los reclusos para su exitosa reintegración a la sociedad, a la vez que contribuye al desarrollo y embellecimiento de Matanzas.