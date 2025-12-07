Campanería, primero en jugar todas las posiciones en la MLB



profesional como Bert Campaneris, se desempeñaba en la receptoría o cualquier posición del cuadro y algo curioso, tiraba a las dos manos, además de ser excelente corredor y de buen tacto al batear.En edad juvenil fue captado para el equipo del barrio de Mantilla, en la capital: compitió en los torneos libres de la ciudad de Matanzas, en la Liga de Pedro Betancourt (1961) —última temporada del fuerte torneo— y ese mismo año rindió mucho para el Acueducto de Matanzas, representante de la provincia en la final nacional del certamen organizado por la Dirección General de Deporte, donde, por su rendimiento lo escogen para el equipo Cuba que asistiría al Mundial de Costa Rica, como segundo receptor; el primero fue Ricardo Lazo. En ese país lo firman como profesional el 25 de abril de 1961, junto a Rigoberto "Tito" Fuentes, Pepe Fernández, Enrique Pérez Chaviano y José Miguel Pineda, pero regresa a Cuba, hasta que pudo salir para Estados Unidos a cumplir su contrato.

Este formidable jugador nació en el barrio de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Matanzas, el 9 de marzo de 1942. Comenzó a jugar en el emblemático estadio Palmar de Junco, donde incluso llegó a trabajar en la brigada de mantenimiento de la instalación. El 13 de agosto de 1962, con el Daytona Beach, de la Liga Estatal de La Florida, llegó a lanzar como relevista durante dos entradas a ambas manos. En las mayores, sólo actuó como pitcher en cuatro juegos y ocho entradas de labor sin decisiones. Luego de casi tres años en Ligas Menores, Bert Campaneris debuta con dos jonrones en la MLB en 1964 con el Kansas City, que pasó a nombrarse, posteriormente, Atléticos de Oakland. En este último conjunto desarrolló la mayor cantidad de años como jugador en el campo corto, donde fue estelarísimo, aunque cubría cualquier posición. Su primer gran hecho histórico ocurre el día 8 de septiembre de 1965, cuando participa en todas las posiciones en un juego contra Los Angelinos. En el sitio Colecciones de Grandes se explica la histórica hazaña de la siguiente manera: El 8 de septiembre de 1965 Campaneris se convirtió en el primer pelotero en la historia en jugar en las nueves posiciones defensivas en un solo partido.

En un esfuerzo por atraer público al estadio, el propietario de los entonces Atléticos de Kansas City, Charlie O. Finley promovió la «Noche de Campy» en la que el joven campo corto protagonizaría algo sin precedentes.

En ruta a una temporada de 103 derrotas, Campaneris inició aquel partido ante los Angelinos de California como torpedero y se fue moviendo en el diamante hasta terminar detrás del plato.

Desde la lomita se dio incluso el lujo de exhibir su condición de ambidextro lanzándole a los bateadores derechos a la derecha y a la zurda a los izquierdos (cedió dos bases por bolas, un imparable y una carrera).

Después de este hecho, otros cuatro peloteros han jugado todas las

posiciones en un encuentro; César Tovar en 1968, Shane Halter y Scott

Sheldon en 2000 y Andrew Romine en 2017.

(Cabe mencionar que esta hazaña había tenido precedente, ya que en 1962 Campaneris jugó las nueve posiciones en un encuentro de Liga Menor jugando para el Daytona Beach.)

El matancero estuvo trece temporadas con el Oakland, donde dejó algunas

marcas para el equipo que aún se mantienen entre las tres primeras.