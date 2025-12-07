Campanería, primero en jugar todas las posiciones en la MLB
profesional como Bert Campaneris, se desempeñaba en la receptoría o cualquier posición del cuadro y algo curioso, tiraba a las dos manos, además de ser excelente corredor y de buen tacto al batear.En edad juvenil fue captado para el equipo del barrio de Mantilla, en la capital: compitió en los torneos libres de la ciudad de Matanzas, en la Liga de Pedro Betancourt (1961) —última temporada del fuerte torneo— y ese mismo año rindió mucho para el Acueducto de Matanzas, representante de la provincia en la final nacional del certamen organizado por la Dirección General de Deporte, donde, por su rendimiento lo escogen para el equipo Cuba que asistiría al Mundial de Costa Rica, como segundo receptor; el primero fue Ricardo Lazo.
En ese país lo firman como profesional el 25 de abril de 1961, junto a Rigoberto “Tito” Fuentes, Pepe Fernández, Enrique Pérez Chaviano y José Miguel Pineda, pero regresa a Cuba, hasta que pudo salir para Estados Unidos a cumplir su contrato.
Este formidable jugador nació en el barrio de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Matanzas, el 9 de marzo de 1942. Comenzó a jugar en el emblemático estadio Palmar de Junco, donde incluso llegó a trabajar en la brigada de mantenimiento de la instalación.
El 13 de agosto de 1962, con el Daytona Beach, de la Liga Estatal de La Florida, llegó a lanzar como relevista durante dos entradas a ambas manos. En las mayores, sólo actuó como pitcher en cuatro juegos y ocho entradas de labor sin decisiones.
Luego de casi tres años en Ligas Menores, Bert Campaneris debuta con dos jonrones en la MLB en 1964 con el Kansas City, que pasó a nombrarse, posteriormente, Atléticos de Oakland. En este último conjunto desarrolló la mayor cantidad de años como jugador en el campo corto, donde fue estelarísimo, aunque cubría cualquier posición.
Su primer gran hecho histórico ocurre el día 8 de septiembre de 1965, cuando participa en todas las posiciones en un juego contra Los Angelinos.
En el sitio Colecciones de Grandes se explica la histórica hazaña de la siguiente manera:
El 8 de septiembre de 1965 Campaneris se convirtió en el primer pelotero en la historia en jugar en las nueves posiciones defensivas en un solo partido.
posiciones en un encuentro; César Tovar en 1968, Shane Halter y Scott
Sheldon en 2000 y Andrew Romine en 2017.
marcas para el equipo que aún se mantienen entre las tres primeras.
Los Ángeles y Yankees de New York. También compitió en Venezuela,
México, Nicaragua y Puerto Rico.Participó en once juegos de cero hit y cero carrera, marca personal, en la MLB, estuvo en siete campeonatos divisionales y en tres Series Mundiales en las que su equipo fue campeón, seleccionado para cinco Series de Estrellas. Varias veces líder de la Liga Americana en distintos departamentos, entre ellas seis ocasiones en bases robadas y en diez torneos alcanzó más de 30 en la Liga Americana con su mayor producción de 62 en 1968 y 1969, sumando 649 para ubicarse en el lugar 14 de todos los tiempos y terminando con efectividad de estafas de un 75 por ciento, (649 en 848 intentos).
Sin dudas, todo un coloso el yumurino.