Declaración del Instituto de Historia de Cuba ante la nueva operación mediática-judicial de EE.UU. contra Cuba

La burda fábrica de inventos que pretende naturalizar la intervención militar yanqui en Cuba, operada desde la oficina oval en EE.UU., tiene un nuevo record de patraña.

Busca excusas equiparables al exaspero que la resiliencia del pueblo y gobierno cubanos les provoca.

Cada mentira fabricada es más impúdica e inverosímil que la otra. Primero, una pequeña Isla vulnerada durante décadas de sanciones y leyes del bloqueo estadounidense, lo mismo que por el terrorismo organizado o con complicidad del gobierno en EE.UU., se presenta como “amenaza inusual a la seguridad de los EE.UU.”.

Luego, se apuesta -otra vez- a falsear la historia. Consiste en una ofensiva judicial-mediática para criminalizar al líder de la Revolución Cubana, el General de Ejército Raúl Castro, a partir de un supuesto hecho reprobable que trata de apuntalar la plausibilidad de su secuestro: el derribo de dos avionetas terroristas que violaron el espacio aéreo cubano procedentes de EE.UU. en 1996.

El Instituto de Historia de Cuba respalda la declaración de nuestro Gobierno Revolucionario (enlace a la declaración) y se une a las voces de cubanas y cubanos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, ciudadan@s del mundo, y pueblo de Cuba en general, que sienten, piensan y reconocen la vida y obra de Raúl.

Esas avionetas violaron el espacio aéreo cubano 25 veces en los 20 meses anteriores (a 1996), ignoraron nueve advertencias diplomáticas, y ese mismo día, pasaron por alto las repetidas alertas de la torre de La Habana y hasta las bengalas lanzadas como último aviso en aguas territoriales cubanas.

Informes desclasificados de la propia Administración Federal de la Aviación estadounidense, consideraron que las repetidas incursiones de las avionetas terroristas de la banda de entusiastas terroristas Hermanos al Rescate se proponían escalar hacia “el peor escenario posible”, porque Cuba actuaría en legítima defensa.

También entre la jerarquía de mandos estadounidenses, varios funcionarios advirtieron que las constantes violaciones y provocaciones procedentes de EE.UU., en el espacio aéreo cubano podían llevar al derribo de uno de esos aviones enlace a archivo de la Seguridad Nacional, de Peter Kornbluh – LeoGrande) ¿Permitiría EE.UU. 25 violaciones terroristas a su espacio aéreo?

Ni amenazas, ni invasiones harán que agachemos la cabeza.

Es la convicción frente a tanta sangre derramada por nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestro derecho a existir. ¡Jamás nos rendiremos, no renunciaremos a esas conquistas! ¡Viva Cuba soberana, de pie, orgullosa, libre y heroica, junto al liderazgo de nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz!