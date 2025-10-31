EE.UU y su cinismo geopolítico

Hoy el Caribe se encuentra en una encrucijada geopolítica que no podemos ignorar. Venezuela, con su retórica cada vez más beligerante, ha intensificado sus llamados a la defensa nacional, incluso proponiendo retirar la nacionalidad a quienes apoyen una intervención extranjera.

Este discurso se da en un contexto de creciente tensión regional, donde las alianzas se redefinen y los intereses estratégicos se entrelazan con la incertidumbre.

Mientras tanto, desde Washington, el presidente Trump ha decidido reanudar las pruebas nucleares, rompiendo más de tres décadas de contención.

Esta decisión, que muchos califican como cínica y provocadora, no solo pone en riesgo el equilibrio global, sino que también representa una amenaza directa al medio ambiente. En tiempos donde el planeta clama por acciones climáticas urgentes, volver al armamento nuclear parece una bofetada a la conciencia colectiva.

Y como si fuera poco, la Reserva Federal ha tenido que intervenir nuevamente en la economía estadounidense, bajando los tipos de interés y deteniendo la reducción de su balance. ¿La razón? Evitar una recesión que se avecina como sombra tras años de políticas fiscales erráticas y desequilibrios estructurales. Es un parche más en una economía que parece tambalearse entre ciclos de euforia y corrección.

En Europa del Este, el panorama no es menos complejo. Estados Unidos ha comenzado a reducir su presencia militar en la región, dejando tras de sí un legado de tensiones con Rusia que se gestaron durante décadas de provocaciones y expansión estratégica. Hoy, los países del flanco oriental se enfrentan a una nueva realidad: menos tropas, más incertidumbre, y un tablero geopolítico que se mueve sin pausa.

Así está el mundo este 30 de octubre: entre amenazas nucleares, ajustes económicos y un Caribe que observa, expectante, cómo las potencias juegan su partida. Y nosotros, desde este micrófono, seguiremos atentos, analizando cada jugada con la mirada crítica que exige el momento.