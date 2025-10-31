31 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Cuba adopta el horario de invierno este 2 de noviembre

31 de octubre de 2025 Redacción Radio26
Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.

El próximo domingo 2 de noviembre, Cuba dará inicio al horario de invierno. A las 12:00 de la madrugada (medianoche), los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p.m. del sábado 1 de noviembre.

Con este cambio, se busca un mejor aprovechamiento de la luz solar durante las mañanas. Como consecuencia, los días amanecerán y anochecerán más temprano.

Se recomienda a la población realizar el ajuste en sus relojes antes de ir a dormir el sábado para comenzar el domingo con el nuevo horario establecido.

  • Cubadebate

Más entradas

Abogacía matancera celebra su Conferencia provincial Jurídica 2025 (+fotos)

31 de octubre de 2025 Yovana Baró Álvarez

Halloween con sabor cubano

31 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Epidemia de Arbovirosis en Matanzas: un enlentecimiento frágil que exige no bajar la guardia

31 de octubre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *