Arribó a Matanzas nuevo tomógrafo

Un moderno tomógrafo arribó al Hospital provincial Clínico-Quirúrgico- Docente Faustino Pérez, un dispositivo médico de alta tecnología utilizado en el campo de la radiología para obtener imágenes transversales detalladas del cuerpo humano.

Este equipo permitirá a los profesionales de la Salud diagnosticar, evaluar y tratar con mayor precisión diversas enfermedades y afecciones, fortaleciendo así los servicios médicos del territorio.

El tomógrafo constituye una herramienta esencial en la Medicina moderna, pues posibilita la detección temprana de lesiones, tumores, hemorragias cerebrales, enfermedades cardiovasculares y otras dolencias que requieren una observación interna precisa sin necesidad de procedimientos invasivos.

Su uso resulta decisivo en urgencias médicas, cirugías y estudios neurológicos, entre otras especialidades, lo que se traducirá en una atención más rápida y eficaz para los pacientes. La llegada de este equipo constituye una noticia esperada por más de tres años, período en el que la provincia no contó con este medio diagnóstico.

Esta carencia obligaba a remitir a los pacientes hacia otros territorios, con el consecuente gasto de recursos y el desgaste físico y emocional de las familias.

Ahora, con la instalación del tomógrafo, Matanzas podrá ofrecer un servicio de alta complejidad dentro de la propia provincia, garantizando mayor equidad y calidad en la atención médica.

Según la administración de la instalación hospitalaria este logro es fruto de la consagración de los trabajadores del sector y de la cooperación internacional, expresiones de solidaridad que defienden la vida y abren nuevos horizontes para la salud pública cubana.

En los próximos días especialistas de Electromedicina iniciarán los trabajos de montaje, calibración y puesta en marcha del aparato, con el propósito de que el servicio entre en funcionamiento en el menor tiempo posible.