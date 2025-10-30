31 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Cerró hospital anexo al Pediátrico (audio)

30 de octubre de 2025 Dunia Bermúdez Sañudo
“Tenemos que reconocer el apoyo de los trabajadores y alumnos de la casa de altos estudios"

Tras la disminución de pacientes menores de edad afectados por las arbovirosis, cerró sus puertas el centro anexo al Hospital Pediátrico provincial Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas, ubicado en la sede de la universidad de Ciencias Médicas.

“Tenemos que reconocer el apoyo de los trabajadores y alumnos de la casa de altos estudios», dijo a la radio el especialista en Pediatría al frente del centro, doctor José Hernández Hernández:

Más entradas

Abogacía matancera celebra su Conferencia provincial Jurídica 2025 (+fotos)

31 de octubre de 2025 Yovana Baró Álvarez

Halloween con sabor cubano

31 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Epidemia de Arbovirosis en Matanzas: un enlentecimiento frágil que exige no bajar la guardia

31 de octubre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *