Cerró hospital anexo al Pediátrico (audio)

Tras la disminución de pacientes menores de edad afectados por las arbovirosis, cerró sus puertas el centro anexo al Hospital Pediátrico provincial Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas, ubicado en la sede de la universidad de Ciencias Médicas.

“Tenemos que reconocer el apoyo de los trabajadores y alumnos de la casa de altos estudios», dijo a la radio el especialista en Pediatría al frente del centro, doctor José Hernández Hernández: