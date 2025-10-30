Iniciará en Matanzas la Jornada Flamenqueando

A partir de este 31 de octubre y hasta el venidero 2 de noviembre, la ciudad de Matanzas se convierte en el epicentro del flamenco con la primera edición de la Jornada Flamenqueando, un evento bienal que busca revitalizar las tradiciones flamencas y la música española en la provincia.

La cita, que incluye talleres, funciones teatrales y descargas callejeras, contará con la participación de compañías nacionales e internacionales.

El teatro Sauto reabrirá sus puertas para albergar las funciones centrales de la jornada:

– 31 de octubre, 4:00 PM: La compañía mexicana Arco de Dos Lunas presentará Juergas entre lunas.

– 1ro. de noviembre, 4:00 PM: La Compañía Flamenca ECOS, de Cuba, interpretará Bernarda, una obra que explora la identidad flamenca desde la fusión con ritmos cubanos.

-2 de noviembre, 4:00 PM: El cierre estará a cargo de Nova Danza, agrupación local dirigida por Kenia Carrazana, con un programa de concierto.

Las entradas para las funciones estarán a la venta una hora antes de cada inicio.

Además de las presentaciones en Sauto, la jornada incluirá un taller profesional de danza centrado en el estilo por Alegrías, que se desarrollará mañana 31 de octubre. Las actividades se extenderán a espacios emblemáticos como la Ermita de Montserrat, la Plaza de la Vigía y el Patio Colonial de la Asociación Hermanos Saíz, donde tendrá lugar una «descarga flamenca» como clausura.

Kenia Carrazana, directora de Nova Danza y organizadora del evento, subrayó que la jornada surge de la necesidad de profesionalizar el flamenco en Matanzas.