Desde el teatro fantasma de Jovellanos

Hoy nos detenemos frente a una fachada que alguna vez fue símbolo de cultura, de encuentro, de magia. Un teatro —o quizás un viejo cine— que en sus mejores días hizo vibrar a Jovellanos con historias, aplausos y sueños proyectados en pantalla. Hoy, sin embargo, lo que vibra es el eco del abandono.

Las puertas están rotas, los muros grafiteados y el interior…, mejor no entrar sin botas ni valor. El escenario donde antes se alzaban actores, ahora sirve de baño público improvisado. Las butacas, si quedan, están cubiertas de polvo, desperdicios y olvido. El aire huele más a resignación que a recuerdos.

Este inmueble, que podría ser un centro cultural, una escuela de arte, un refugio para la creatividad de los jóvenes, se ha convertido en un basurero urbano. No por falta de valor, sino por falta de visión. Porque el problema no es que esté en ruinas. El problema es que nadie parece mirar hacia él con ojos de futuro.

¿Y si lo restauráramos? ¿Y si en vez de desperdicio, sembráramos esperanza? Este teatro podría ser el corazón de una nueva Jovellanos, una que no se conforme con sobrevivir, sino que aspire a florecer. Porque cada ladrillo de ese edificio guarda historias que merecen ser contadas, no enterradas.

Desde esta tribuna lanzamos una pregunta al aire: ¿cuántos espacios más vamos a dejar morir antes de entender que la cultura también construye ciudad?

Aquí termina la crónica, pero no el llamado. Que el telón del olvido se levante y que Jovellanos vuelva a aplaudir.