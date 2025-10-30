Evalúan gestión económica, social y de servicios en Pedro Betancourt (+audio)

PEDRO BETANCOURT.- Con la premisa de evaluar integralmente el desempeño de los principales sectores estratégicos del territorio y garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno, se efectuó una sesión del Consejo de la Administración en este municipio con la participación de los presidentes de los Consejos Populares y de autoridades gubernamentales locales.

Según refirió a nuestra emisora Mardiel Surí González, vicepresidente del órgano gubernamental betancourense, el encuentro tuvo como ejes centrales el estado actual de la gestión administrativa, económica y social en cada demarcación, la identificación de brechas en la observancia de los planes y, en especial, el fortalecimiento de la articulación entre las estructuras territoriales.

La agenda contempló el análisis de la gestión de la Empresa de Servicios Comunales, con énfasis en la calidad de aquellos servicios que inciden directamente en la vida cotidiana de la población y la realización de labores como la recogida de desechos sólidos, el mantenimiento de áreas verdes, el ornato público y la atención a los planteamientos ciudadanos relacionados con el óptimo estado del entorno urbano.

También se presentó un balance sobre el funcionamiento de la Comisión municipal para la Atención a las Políticas Sociales y de los Grupos de Atención en cada demarcación. En esta instancia se valoró el impacto de estas estructuras en la identificación y apoyo a núcleos vulnerables, el seguimiento a casos críticos y el trabajo conjunto con los delegados y actores comunitarios.

En el plano económico, se debatió el cumplimiento de los indicadores del Plan de la Economía y la ejecución presupuestaria correspondiente al año en curso. Al respecto, se hizo hincapié en los niveles de recaudación de ingresos, el uso racional de los recursos asignados y las acciones para garantizar mayor eficiencia en el gasto público, en correspondencia con las prioridades de la localidad.

La política de cuadros también suscitó el interés de los presentes, quienes se enfocaron en la necesaria preparación, estabilidad y renovación de los cargos de dirección en el ámbito municipal e insistieron en la importancia de consolidar una cantera comprometida, con formación ética y capacidad para liderar procesos transformadores desde la base.

Finalmente, se evaluó el cumplimiento de los objetivos de trabajo del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía. Las autoridades coincidieron en que, a pesar de las limitaciones existentes, es posible avanzar desde lo local con creatividad, control popular y participación consciente, siempre que se mantenga la voluntad política y el compromiso colectivo con el desarrollo del poblado.

Fotos: Facilitadas por el entrevistado.