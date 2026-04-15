El expediente inconcluso de Girón: pesquisa revela nombres de cuatro combatientes caídos

Desde hace ya dos años, el Museo Memorial de Playa Girón ha incorporado a sus registros los nombres de cuatro nuevas víctimas, que se suman a la cifra de 156 cubanos fallecidos durante la invasión mercenaria de abril de 1961.

Se trata de Reneiro Vasallo, José Luis Oliva, Aquilino Lunas y Vicente León León, según acaba de revelar el investigador matancero Humberto Rodríguez Hernández, quien agrega que se trata de un estudio certificado durante el reciente Congreso de Historia.

El viernes 19 de abril, el museo actualizó su memorial con estos nombres. La investigación, que abarcó cinco años y recurrió a la mayor cantidad de fuentes documentales disponibles, así como a indagaciones en el cementerio y la funeraria de Jagüey Grande, arrojó nuevas luces.

“Durante esos días y hasta el 22 de abril, fueron atendidos en la funeraria y cementerio de Jagüey Grande un total de 79 cadáveres: 59 milicianos, dos víctimas civiles, 14 mercenarios y cuatro no clasificados, al aparecer solo sus nombres”, detalla el investigador.

Posteriormente, encontraron un plegable editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria, emitido en 2011, que revelaba los nombres de dos combatientes que no estaban registrados como caídos en combate, ni en el Museo de Playa Girón ni en otro documento.

“Se trataba de Reneiro Vasallo, quien aparece sin foto, y José Luis Oliva, con los que la nómina de caídos sumaba 158”, puntualiza Rodríguez Hernández.

En seguimiento a la pesquisa, el investigador detalla que los libros de enterramientos en la necrópolis de Jagüey Grande y otras consultas documentales revelan los nombres de Aquilino Lunas —un sargento de la Policía de 16 años que aparece junto a otros compañeros en las listas del pelotón— y Vicente León León, quien fue recibido en la funeraria de Jagüey Grande el 22 de abril de 1961, con nota de traslado a la necrópolis de La Habana.

Rodríguez Hernández señala que, si bien Jagüey Grande significó un apoyo decisivo como retaguardia del teatro de operaciones, los servicios necrológicos no habían sido indagados en profundidad.

De esta forma, se suman a la lista de mártires de la epopeya de abril los combatientes Reneiro Vasallo, José Luis Oliva, Aquilino Lunas y Vicente León León, en momentos en que continúan las investigaciones para conocer el paradero de sus familiares.

Lo cierto es que al teatro de operaciones de la batalla de Playa Girón aún le restan elementos por aportar e investigar, como detalles del enterramiento, la ubicación y la identificación de los mercenarios.

Según los investigadores, es muy posible el hallazgo de pertrechos de guerra que escaparan al rescate realizado durante las semanas subsiguientes.

A 65 años de la histórica batalla por el socialismo, los estudiosos del tema sugieren la utilidad de estudios arqueológicos y de antropología forense, que pueden aportar más evidencias ante la presunción de hechos fruto de las investigaciones documentales.

Foto: copia de trabajo del libro de asentamiento de enterramientos del cementerio de Jagüey Grande, cortesía del investigador Humberto Rodríguez, donde se señalan elementos de interés.