15 de abril de 2026

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Artista matancero nominado a premios de música internacional 

15 de abril de 2026 George Carlos Roger Suárez
El músico y compositor matancero Eviel Morales, conocido artísticamente como Viely777, aparece entre los nominados a los Fox Music USA Latin Awards 2026.

El músico y compositor matancero Eviel Morales, conocido artísticamente como Viely777, aparece entre los nominados a los Fox Music USA Latin Awards 2026.

El joven creador es candidato en las categorías de pop latino y afrobeat con su más reciente estreno musical titulado “Flores”.

Eviel señaló que la nominación lo tomó por sorpresa y que no esperaba que en tan poco tiempo el sencillo tuviera tanta repercusión a nivel internacional.

Flores fue una canción a la que le puse mucho corazón y va un poco de contar una historia a través del afrobeat, que es un género en el que estoy incursionando por el alcance que tiene en el público foráneo”.

“La nominación me obliga a seguir superándome como artista para que sigan saliendo los resultados que estoy alcanzando hasta ahora”.

El también bailarín, quien en 2025 fue nominado por segundo año consecutivo a los Premios MIN como Mejor Artista Internacional, consolida su presencia en el circuito europeo y su crecimiento como músico en desarrollo.

Su sencillo más reciente, Flores, refleja su evolución hacia un afrobeat tropical, romántico y comercial, con un sonido accesible y global.

En un panorama cultural donde los nuevos exponentes se inclinan por géneros urbanos, Viely777 destaca por su sonido fresco, combinando ritmos afrocaribeños, pop urbano y vibras tropicales.

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