Primero de mayo convoca a la defensa de la Patria

Trabajadores, estudiantes, y sus familiares desfilarán el Primero de Mayo en la occidental provincia de Matanzas con el orgullo de la victoria sobre el imperialismo yanqui en las arenas de Playa Girón, hace 65 años, en el sureño municipio de la Ciénaga de Zapata.

La convicción fue transmitida durante la lectura de la Convocatoria por el Día Internacional de los Trabajadores, efectuada en el hospital provincial Comandante Faustino Pérez, considerado referente de la atención sanitaria en el país.

Celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a romper el corojo como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia, asegura el contenido de la exhortación realizada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir).

En el texto se evocan las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, “trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el Primero de Mayo del 2000”.

Osmar Ramírez, secretario general de la CTC en la provincia, aseguró que los matanceros responderán al llamado de coloridas marchas y actos colectivos laborales, bateyes, poblados y municipios.

Sabemos la parte que le toca a un territorio relevante como este en la defensa del país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

La patria se defiende, consideró Ramírez, es el mejor lema para guiarnos en el año del centenario del natalicio de Fidel Castro hacia nuevas conquistas. Lo demostraremos como sabemos hacer. No tengo dudas, será un magnífico desfile.

La doctora Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de asistencia médica del Faustino Pérez, destacó el honor ser sede de la lectura de la convocatoria, una honra que atribuye al desempeño de la fuerza laboral, siempre presta a alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios.

Este es otro reconocimiento a lo que hacemos en beneficio de la salud del pueblo matancero en tiempos tan difíciles, de escasez de recursos, de dar prioridad a las cirugías de urgencias, seguimos atendiendo en la institución a los pacientes oncológicos.

Se trata de ir día a día enfrentando dificultades para intentar con los profesionales y recursos a mano, una asistencia médica de calidad, expresó Robaina Rodríguez, delegada directa a las sesiones finales del 22 Congreso de la CTC.

Fotos: Amanda Pérez