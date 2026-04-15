Peloteros cubanos entre los más destacados en MLB 

Los peloteros cubanos Andy Pagés y Yordan Álvarez figuran entre los más destacados en materia ofensiva en las Grandes Ligas de Béisbol.

Andy Pagés, jardinero perteneciente a los Dodgers de Los Ángeles y natural de la provincia de Pinar del Río, domina en cuanto a promedio ofensivo (AVG) en la gran carpa con 417, seguido por Chandler Simpson de los Tampa Bay Rays con 407 y el también antillano Yandy Díaz con 365.

El joven jugador también lidera los indiscutibles con 25 y las carreras impulsadas (CI), con 20 compañeros remolcados para el plato.

Por su parte, Álvarez, de los Astros de Houston, marcha segundo en cuadrangulares con seis, es puntero en el promedio de embasado (OBP) con 500 y es segundo en cuanto a slugging con un promedio de 755, solo un punto por debajo del líder.

El natural de Las Tunas también comanda el big show en cuanto a bases por bolas recibidas con 16 y marcha en el escaño 17 entre los bateadores con mejor promedio con una cota de 317.

Pese a que el béisbol cubano pasa por horas bajas, los pelotones de la mayor de las Antillas demuestran sus potenciales en el máximo nivel del deporte del bate y la pelota.