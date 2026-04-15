15 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Fortalecen agenda social en Consejos Populares de Jovellanos

15 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
Los Consejos Populares del municipio de Jovellanos efectuaron su acostumbrada reunión de políticas sociales, un espacio de coordinación que busca dar respuesta a las principales inquietudes de la comunidad.

Los Consejos Populares del municipio de Jovellanos efectuaron su acostumbrada reunión de políticas sociales, un espacio de coordinación que busca dar respuesta a las principales inquietudes de la comunidad.

En cada demarcación se garantizó la presencia de miembros de la Dirección del Órgano de Gobierno municipal, quienes ofrecieron seguimiento a los acuerdos previos y orientaciones para la implementación de nuevas acciones.

Durante los encuentros se abordaron temas vinculados al bienestar social, la atención a sectores vulnerables y la organización de iniciativas comunitarias, con propuestas para fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida.

La reunión reafirmó el compromiso de las autoridades locales y de los delegados de base con la construcción de soluciones colectivas, destacando la importancia de mantener la cercanía con la población y garantizar políticas sociales efectivas.

Más entradas

Naborí en Girón: Pudo más el poeta

15 de abril de 2026 Redacción Radio26

Confluencia en el reino indiscutible de las aguas (+fotos)

15 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

El expediente inconcluso de Girón: pesquisa revela nombres de cuatro combatientes caídos

15 de abril de 2026 José Miguel Solís

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *