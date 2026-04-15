Fortalecen agenda social en Consejos Populares de Jovellanos

Los Consejos Populares del municipio de Jovellanos efectuaron su acostumbrada reunión de políticas sociales, un espacio de coordinación que busca dar respuesta a las principales inquietudes de la comunidad.

En cada demarcación se garantizó la presencia de miembros de la Dirección del Órgano de Gobierno municipal, quienes ofrecieron seguimiento a los acuerdos previos y orientaciones para la implementación de nuevas acciones.

Durante los encuentros se abordaron temas vinculados al bienestar social, la atención a sectores vulnerables y la organización de iniciativas comunitarias, con propuestas para fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida.

La reunión reafirmó el compromiso de las autoridades locales y de los delegados de base con la construcción de soluciones colectivas, destacando la importancia de mantener la cercanía con la población y garantizar políticas sociales efectivas.