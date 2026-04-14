Celebran el Día del Bibliotecario Cubano

En la jornada de hoy se conmemora el Día del Bibliotecario Cubano, fecha instaurada el 14 de abril de 2004 a propuesta de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI).

La efeméride rinde homenaje al natalicio de Olinta Ariosa Morales, destacada bibliotecóloga villaclareña y fundadora de las Bibliotecas Escolares en Cuba, cuyo legado continúa inspirando la labor educativa y cultural en todo el país.

La celebración constituye un reconocimiento al papel esencial de los bibliotecarios en la formación de valores, la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento, pilares de la identidad y la cultura nacional.

En esta ocasión, se extienden las más cálidas felicitaciones a todos los bibliotecarios matanceros, guardianes de la memoria y la cultura, quienes con dedicación y compromiso sostienen el trabajo cotidiano en nuestras instituciones.