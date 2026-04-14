Corazón y alegría: Club Eterna Juventud celebra tres décadas de vitalidad en Limonar

En el municipio de Limonar un grupo de 43 abuelas demuestra que la edad es solo un número. Se trata del club Eterna Juventud, un proyecto que bajo la dirección de Yoandris Torres renació después de los difíciles años de la pandemia y se convirtió en un pilar de alegría para la comunidad y, especialmente, para el hogar de ancianos de la localidad.

Fundado hace 30 años por Ivis Neninger, el club se desintegró a raíz de la COVID-19, pero hace tres años resurgió con solo seis integrantes. Hoy, son 43 mujeres llenas de energía que se reúnen cada segundo sábado de mes para coordinar actividades, compartir noticias y, por supuesto, disfrutar de un buen café que, según confiesa el director, es preparado con especial dedicación por una de las abuelas.

El corazón del club late con más fuerza el tercer domingo de cada mes, cuando realizan su actividad principal: Ponle corazón. En esa jornada, las integrantes se convierten en artistas y visitan el hogar de ancianos, donde llevan música, declaman y bailan. Yoandris Torres, quien también pertenece al movimiento de artistas aficionados, se une a la fiesta y asegura que el objetivo es mantener contentos a los residentes.

Sobre el impacto de esta iniciativa, Cecilia Hernández, una de las integrantes del club, compartió cómo esta experiencia transformó sus vidas.

«A Ponle corazón le hemos puesto el corazón. Las personas mayores estábamos medio quietas en nuestra casa y nosotras, las mujeres que tenemos tantos quehaceres en casa, trabajamos mucho la mente. Este lugar nos da deseos de vivir. Tenemos actividades siempre.

«Él ( Yoandris Torres), que es tan joven y tiene esa dinámica, nos tiene a nosotras en movimiento: ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a hacer aquella formación’, y todo. Nosotros nos sentimos muy bien con todo eso.»

Palabras de Cecilia Hernández que reflejan la esencia de un proyecto que, con café, cultura y mucho corazón, demuestra que la eterna juventud es, sobre todo, una actitud ante la vida.