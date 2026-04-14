Trabajador por cuenta propia recibe beneficio fiscal por el uso de energía renovable 

Un trabajador por cuenta propia del municipio de Matanzas, dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, figura entre los primeros en Cuba en beneficiarse con los incentivos fiscales establecidos en la Resolución 41.

Según informó la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, al contribuyente le fue aprobada la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales por un período de hasta cuatro años y cinco meses, en correspondencia con el tiempo de recuperación de la inversión realizada.

La medida responde a la implementación de un sistema solar fotovoltaico en su actividad económica, destinado al autoconsumo energético. El proyecto incluye la instalación de un inversor, batería de almacenamiento, paneles solares y otros componentes técnicos que permiten reducir la dependencia del sistema electroenergético nacional.

De acuerdo con la certificación técnica emitida por la autoridad competente en materia de uso racional de la energía, la inversión cumple con las regulaciones, normas y requisitos de seguridad establecidos y presenta un período de recuperación estimado en cuatro años y medio.

La Resolución 41, aprobada en febrero de 2026, establece beneficios fiscales asociados al aprovechamiento de fuentes renovables de energía, incluyendo la exención del pago de impuestos sobre utilidades e ingresos personales a quienes implementen estas tecnologías, ya sea para su autoconsumo o para la entrega de energía al sistema nacional.

Entre sus principales objetivos se encuentra incentivar la transición energética en el país, promover el uso de fuentes limpias y aliviar las tensiones del sistema electroenergético, mediante la participación activa, tanto del sector estatal como de las formas de gestión no estatal.