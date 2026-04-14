La Industria Alimentaria, presente en el desfile del Primero de Mayo

El colectivo de la Industria Alimentaria de Matanzas trabaja en los preparativos para el desfile del Primero de Mayo, bajo el lema central La Patria se defiende.

En conversación con Marielys Gómez Hernández, secretaria general del Sindicato provincial, se conocieron los detalles preliminares del desfile por el Día Internacional de los Trabajadores.

El 20 de abril en curso, a las 9:00 am, en la Unidad Empresarial de Base de Alimentos, se desarrollará la plenaria provincial, donde se ultimarán los detalles del bloque del sindicato.

En ese encuentro cada participante expondrá las iniciativas de su centro laboral y los compromisos de participación. Asimismo, se explicarán las propuestas que se exhibirán en el desfile.

Durante esta semana se realizan matutinos especiales en cada centro, con el objetivo de recoger compromisos de participación, trazar estrategias y leer la convocatoria nacional.

El próximo 26 de abril los trabajadores de la Industria Alimentaria participarán en un trabajo voluntario en el polo agrario de Ceiba Mocha, junto al resto de los sindicatos, en una jornada convocada por la CTC nacional.

Como señala la convocatoria de la CTC, celebrar el Primero de Mayo en estos momentos es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a «romper el corojo», como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos.

Se trata de una valiosa declaración de unidad entre varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista.