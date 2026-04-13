Premios para el Hostal Azul y el Teatro Sauto

En el contexto del Día Mundial de los Monumentos y Sitios, que se celebra el próximo 18 de abril, la dirección de Patrimonio Cultural en Matanzas ha conferido el Premio provincial de Conservación al Hostal Azul, vivienda emblemática del siglo XIX de la ciudad yumurina, y el de Restauración al Teatro Sauto.

Aunque en esta oportunidad no se presentaron expedientes a la lid nacional, concluyó el del Danzón para ser propuesto a la UNESCO, bajo la condición de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Resultado de un trabajo en equipo en el que participaron especialistas del país, Matanzas desempeñó el papel rector, en especial con el liderazgo de la Doctora María Victoria Oliver Luis, quien contribuyó con su entrega y conocimientos a su culminación.

En este Día Mundial de los Monumentos y Sitios, la conmemoración matancera acontecerá en la Sala White el próximo viernes, ocasión en la que el Museo Memorial Playa Girón será reconocido por sus 50 años de fructíferos aportes a la museologia y museografía y la doctora María Victoria Oliver Luis, profesora de Historia de la Música Cubana y Análisis en la Escuela Profesional de Arte, recibirá el Premio provincial de Patrimonio Cultural.