Celebrarán desde hoy en Matanzas Feria Nacional El Trompo

Desde hoy hasta el próximo domingo, durante la semana de receso docente, los niños, adolescentes y jóvenes podrán disfrutar de varias propuestas recreativas en el centro de la ciudad de Matanzas.

Entre ellas, la IV Feria Nacional El Trompo ofrecerá juegos de participación, presentaciones de colectivos artísticos, talleres de artes visuales y ventas de libros en el Parque de la Libertad, anuncia Yamira Román Castellini, Especialista de Imagen y Desarrollo del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

“Con un horario de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ofreceremos variadas ofertas culturales y de recreación. Al igual que nosotros en Matanzas, en la casa sede de la ACAA en la ciudad de Cárdenas se desarrollarán actividades de esta Feria.

“Con este evento saludamos el 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y de la derrota del imperialismo en Playa Girón y los 64 años de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se desarrollará también en el marco del centenario del comandante Fidel Castro”.

Con el apoyo del CIERIC, las direcciones de Cultura municipal y provincial, el proyecto sociocultural Afroarte, el grupo de creación Confluencias, la biblioteca Gener y Del Monte, el INDER y la ACAA, el programa incluye varias actividades durante toda la semana, amplía Omar Calistre Quiñones, coordinador de eventos del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

“Tendremos juegos de participación, talleres en vivo con los niños. Los primeros tres días, o sea el 13, el 14 y el 15 sería a cargo de la ACAA con papier maché, tejido a crochet y el trabajo con velas decorativas.

“El 16 y 17, con el Consejo provincial de Artes Plásticas, serían fotografía y plástica. También tendríamos un concurso que se lanzó por grupo Afroarte y se premiará en el contexto de la Feria”.

En el concurso Pintar el trompo participaron niños de 12 escuelas de Pueblo Nuevo, el Naranjal, Peñas Altas, Pastorita y el centro de la ciudad. La premiación tendrá lugar en el Parque de la Libertad y en las escuelas, con el propósito de incentivar el rescate del trompo y otros juegos tradicionales.

Asimismo, se mantendrá abierta una feria comercial de artesanía y el programa incluye acciones de extensión con propuestas infantiles en el hospital pediátrico Eliseo Noel Camaño, el miércoles, y las casas de niños sin amparo familiar de Colón, Matanzas y Cárdenas, el viernes.

El mismo viernes se inaugurará una miniexposición en la Sala de Arte de la biblioteca con piezas del Castillo San Severino, Museo de la Ruta de las Personas Esclavizadas.

Extinay Vinent Ibáñez, artista independiente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y líder del proyecto Confluencias, se refirió a la participación de la ACAA en el evento.

“Somos un grupo de artistas aficionados que no solo nos reunimos en un punto para hacer el arte. En el marco de las festividades del Trompo llegaremos al hogar de niños sin amparo parental y al hospital pediátrico brindando sonrisas, detalles, regalos. Haremos como una gran fiesta de cumpleaños”.

La inauguración de la Feria Nacional El Trompo contará con la actuación del grupo El Mirón Cubano, desde las 10 de la mañana. También en el Parque de la Libertad se presentarán por estos días payasos, el martes y el jueves; el proyecto sociocultural Corcel de Esperanzas, el viernes; la compañía de Variedades Circenses La Rueda, el sábado y el proyecto Figurarte en la clausura, el domingo.