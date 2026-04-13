Kelvin Calderón conquista oro en Santo Domingo

El jovellanense Kelvin Calderón, nacido en Coliseo, volvió a demostrar que está hecho para la gloria al conquistar el oro en el Open de Taekwondo de Santo Domingo, celebrado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En una revancha electrizante frente al colombiano Miguel Ángel Trejos —quien lo había vencido en semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023—, Calderón desplegó todo su arsenal y se impuso con autoridad en la división de hasta 80 kg. Con patadas certeras y un control impecable del combate, el cubano se llevó la victoria en dos asaltos (10-5 y 2-0), asegurando su segundo título en este prestigioso evento.

Este triunfo no solo reafirma su liderazgo en el taekwondo cubano tras el retiro de Rafael Alba, sino que también le otorga diez valiosos puntos en el ranking mundial y consolida su camino hacia nuevas metas internacionales.

Único oro para la delegación cubana en el Open, Kelvin Calderón se convierte en referente indiscutible del equipo masculino y en esperanza olímpica para la Mayor de las Antillas.