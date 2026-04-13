Abuelo decía una frase proveniente de los esclavos: «Cuando mi amo me trata de su merced, o me tiene vendío o me quiere vendé.»

Y no es que los iraníes no se hayan ganado ese triunfo, es que la experiencia ha demostrado que no se puede confiar en los acuerdos aceptados por Estados Unidos.

Eso de aceptar los diez puntos propuestos por Irán me dan cierto recelo.

El post es más que contundente, pero yo seguiría con los ojos bien abiertos, porque parafraseando al Che, digo que en el imperialismo no confío «ni un tantito así».

Ante el evidente fracaso Trump se ha visto obligado a aceptar íntegramente la propuesta de diez puntos impuesta por Teherán para poner fin al conflicto.

Ha tenido que ceder ante las condiciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, pero de ahí a cumplir, según mi experiencia, hay un buen tramo.

No obstante existir un anuncio de un alto al fuego bilateral y el inicio de las negociaciones el 10 de abril en Islamabad, confirman la posición de fuerza del país persa.

La propuesta aceptada por los Estados Unidos incluye exigencias que garantizan la soberanía absoluta de Irán y el desmantelamiento de la influencia estadounidense en la región:

1- Compromiso oficial de EE.UU. con la no agresión contra Irán.

2- Control continuo del estrecho de Ormuz por parte del país persa.

3- Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio.

4- Levantamiento completo de las sanciones primarias de EE.UU.

5- Levantamiento completo de las sanciones secundarias de EE.UU.

6- Revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán.

7- Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán.

8- Pago de una compensación a Irán.

9- Retirada de las Fuerzas Armadas de EE.U.U de la región.

10- Alto al fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la Resistencia Islámica en el Líbano.

La aceptación de este documento de diez puntos simboliza el fin de la hegemonía estadounidense en el área.

Mientras que Irán emerge como una potencia indiscutible, la administración Trump se ve forzada a un repliegue.

Con las conversaciones de Islamabad, el mundo es testigo de cómo la resistencia iraní ha logrado imponer sus términos, transformando un escenario de amenazas en una victoria política que redefine el equilibrio del poder global.