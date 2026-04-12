Por un Primero de Mayo juntos (+fotos)

Muestra de que la unidad y el aporte colectivo son claves para impulsar la producción de alimentos, matanceros volvieron a este fin de semana al organopónico La Dignidad, otra contribución por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Aunque este resultó epicentro de las movilizaciones en varios de los 13 municipios de esta occidental provincia de Matanzas, en urbes como Cárdenas el sector turístico regresó al principal centro hospitalario para higienizar sus espacios.

«Estos aportes reafirman el compromiso con el desarrollo de Matanzas y la fuerza de nuestro pueblo», resaltó Reynier Reyes Urquiza, integrante del Secretariado del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba

Cómo ya es tradicional, trabajadores dedicaron tiempo al embellecimiento de sus colectivos laborales, evidencia del típico ajetreo por el Primero de Mayo, que nuevamente convoca a los trabajadores y a su familia, manifestó Reyes Urquiza.

«A pesar de las restricciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, nada impedirá que celebremos, con apego a esas condiciones», consideró el dirigente sindical.

Extendió una especial felicitación a los centros de producción y de servicios, incluidos actores económicos privados, que en los últimos fines de semanas de muchas maneras han respondido a las convocatorias de trabajos productivos.

Enfatizó en los 49 colectivos ganadores de la categoría superior de Vanguardia Nacional, el máximo estímulo concedido por la CTC a triunfadores de la emulación por el excelente desempeño económico, sindical y social en un año.

Fotos: Reynier Reyes Urquiza.